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Ще однією фігуранткою справи про хабар голови Верховного Суду Всеволода Князєва може бути суддя ВС Жанна Єленіна — ГО "Автомайдан"

Ще однією фігуранткою справи про хабар голови Верховного Суду Всеволода Князєва може бути суддя ВС Жанна Єленіна — ГО Автомайдан

Згідно з даними Реєстру судових рішень, під час обшуку в судді 16 травня детективи знайшли $50 тисяч, $127,75 тисяч та €10 тисяч.

ВАКС арештував лише 50 тисяч доларів, оскільки серії та номери купюр співпали із тими коштами, які були попередньо передані Князєву.

Суддя Єленіна входила до колегії 18 суддів Великої Палати, які розглядали справу щодо акцій Полтавського ГЗК Жеваго.

У ГО "Центр протидії корупції" нагадують, що під час конкурсу до ВС Громадська рада добочесності поставила під сумнів доброчесність судді Єленіної, що не завадило їй отримати посаду.

Джерело: https://t.me/znua_live/97642

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