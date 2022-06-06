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"Щелкунчики" под высоким напряжением

Щелкунчики под высоким напряжением

В линии поведения текущей кремлевской команды растет нервозность. Ощущается явное падение оптимизма и довольно хаотичные метания между желанием сохранить лицо на международной арене и продемонстрировать какие-то кровожадные "успехи" на застопорившемся фронте для апологетов "партии войны". Какого-то креатива особо не наблюдается. В условиях провала стремительного захвата Северодонецка и отката сил оккупантов ГРУ применило для отвлечения внимания террористическую тактику.

Пока TikTok-батальоны кадыровцев внезапно попали в атмосферу настоящих уличных боёв в Северодонецке и понесли большие потери, центр внимания перенесли на другие точки. Чтобы вызвать бурления диванных патриотов, российскими оккупантами был преднамеренно обстрелян самый большой деревянный храм Украины – Всехсвятский скит Святогорской лавры. Столетний храм выгорел до основания. Далее для усиления эффекта произошел вечерний обстрел центральных районов Донецка. Это проверенная тактика россиян для дискредитации ВСУ. Оккупанты хаотично с территории Макеевки накрыли из РСЗО район Крытого рынка и больницы Калинина. Местные сразу раскусили происхождение ракет и стали проклинать рашистов. Никакой военной ценности подобный шаг Украине бы не принес, зато на место кровавой постановки сразу же прибыли заранее подготовленные российские телепадальщики, дабы реализовать очередную ИПСО.

Уже ночью в Telegram на внешне респектабельных каналах ГРУ появились упоротые призывы бомбить "центры принятия решений" в Киеве, т.к. тяжёлое западное оружие и прочая. Медиа дорогу для актов террора украинских городов подстелили, как смогли. Уже утром по украинской столице нанесли удар крылатыми ракетами с самолётов Ту-95 из района Каспия. Под удар попали объекты железнодорожной инфраструктуры. Что характерно, в МО РФ заявили об уничтожении складов с танками Т-72. Такое чувство, что даже Конашенков устал нести ежедневный бред для задабривания вштыренных ура-патриотов.

Здесь нужно разобрать задачи данной тактической операции. Если говорить о контексте, то он привязан к поставкам ВСУ помощи государств-партнеров в виде более мощных РСЗО вроде HIMARS. Они изменят баланс на фронте, и Москва уже просчитывает свои потери. Заявление Путина, что отечественные системы ПВО "щелкают, как орехи" украинские вооружения – дымовая завеса, за которой сокрыты посылы скрыть российский страх перед затяжной войной и поражением. Тут же возник резонный вопрос: почему вчера над Донецком тогда не пощелкали? Не потому ли, что сами накрыли город "градами"?

Характер обстрелов указывает на то, что Россия преследует не военные задачи, а просто террор и запугивание гражданского населения и международного сообщества с целью его деморализации. Чего стоит пролет на запредельно низкой высоте крылатых ракет над Южноукраинской АЭС?

Из этой же серии очередное видео Кадырова из золотого дворца, в котором он требует от Зеленского капитулировать. В противном случае – хана. Также Кадыров пообещал "настоящую спецоперацию". После того океана белиберды, который он ранее наплодил, сложно понять: это серьезно, или как всегда? Вроде как для восстановления реноме Кадыров повстречался с видными путинистами, в т.ч. с опальным Шойгу. Но его в целом карикатурному образу не помогает даже смена продюсера. А вот то, что он сам 25 лет назад резал глотки российским пацанам, вспоминают по мере того, как физически кончаются его боевики. Кто-то в Кремле планомерно готовит декадыризацию. Оставшегося без военной опоры, утилизированной ВСУ, пехотинца будет легко хлопнуть.

В целом положение для Кремля не ахти. Сынка Медведева, который коротал "СВО" в Калифорнии, лишили американской визы. Партнёры Украины готовят "Рамштайн-3" по оружию, а НАТО – военные учения по контролю над Балтийским морем. Вот такие "орешки" для "щелкунчиков".

Источник: https://t.me/sytosokrata/648

Новости портала «Весь Харьков»

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