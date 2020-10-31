Схема на 50 мільйонів: ВАКС арештував першого заступника директора порту "Южний"

Вищий антикорупційний суд застосував до першого заступника директора ДП "Морський торговельний порт "Южний", якого підозрюють в організації корупційної схеми, " запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 21,2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС у Facebook.

Строк дії запобіжного заходу - 60 діб, який рахується від дня затримання - із 27 жовтня 2020 року.

"У разі внесення застави, на підозрюваного також покладаються процесуальні обов’язки. Зокрема, він зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет). Він також повинен здати до відповідних органів державної влади паспорти та інші документи, які дають право на в'їзд та виїзд із території України.

Строк дії ухвали у частині покладених обов’язків – до 26 грудня 2020 року включно", - йдеться у повідоленні.

Крім цього, ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт ще одну підозрювану у справі.

Строк дії запобіжного заходу - до 26 грудня 2020 року включно.

Нагадаємо:

27 жовтня детективи Національного бюро викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" зазнало понад 47 мільйонів гривень збитків.

Серед організаторів схеми – чинні та колишні посадовці ДП "МТП "Южний".

Источник: epravda.com.ua

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