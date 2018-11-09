Ширяев может выйти из-под стражи под залог

Такое решение огласила по итогам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения судья Киевского районного суда Харькова Наталья Ефименко. Сумма залога — 1 миллион 4 тысячи 340 гривен.

«Следственный судья, с учётом обстоятельств уголовного правонарушения, имущественного и семейного положения подозреваемого, данных о его личности, наличия рисков [...], учитывая, что подозреваемый раньше к уголовной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, крепкие социальные связи, устанавливает залог. В то же время, изучение материалов ходатайства, обстоятельств совершения инкриминируемых Ширяеву правонарушений, устанавливает, что залог в размерах, определённых частью 5 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса, не может обеспечить исполнение Ширяевым, который подозревается в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, возложенных на него обязательств. Поэтому следственный судья устанавливает залог в размере, превышающем 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, достаточный для выполнения подозреваемым обязательств, предусмотренных УПК Украины. [...] в размере 570 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, в сумме 1 миллион 4 тысячи 340 гривен», — огласила судья Наталья Ефименко.

Если залог внесут, Ширяев два месяца обязан прибывать к следователю прокуратуры по первому вызову, не отлучаться из Харькова без разрешения следователя или суда, сообщать об изменении места жительства. Он также должен сдать в полицию загранпаспорт и другие документы, которые дают право на въезд и выезд из Украины.

Прямую трансляцию заседания вёл «Національний Корпус Харків» в Facebook.

В начале сентября группа неизвестных захватила хозяйство фермера Александра Строгого, предъявив выписку из государственного реестра, согласно которому предприятием владел другой человек. По делу о захвате предприятия по подозрению в хулиганстве под стражу взяли 23 человека. Один из них — бывший командир роты полиции «Схидный корпус» и одноимённой общественной организации Олег Ширяев.

Участников конфликта в Занках подозревают по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершённое группой лиц с применением оружия).

Ширяеву, кроме хулиганства, выдвинули подозрение в рамках уголовного производства о событиях 2015 года в посёлке Краснокутск — по ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 347 УК (активное участие в массовых беспорядках, которые сопровождались погромами, уничтожением имущества и повреждением имущества, попыткой захвата здания; умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путём поджога).

В Главном управлении юстиции в Харьковской области выяснили, что государственный регистратор внёс изменения в реестр на основании заверенных нотариусом документов. Александр Строгий заявил, что документы подделали, обратился в Антирейдерский штаб при ХОГА и направил жалобу в Министерство юстиции. Комиссия Минюста отменила регистрационные действия и вернула фермеру право собственности на предприятие.

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