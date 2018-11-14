Ширяев - на свободе. За экс-командира спецроты "Східний корпус" внесли залог в размере 1 миллион гривен

Экс-руководителя спецбатальона "Східний корпус" Олега Ширяева задежали после драки со стрельбой в селе Занки Змиевского района. События проихсодили 11 сентября. Тогда, по данным следствия, молодчики в камуфляже и балаклавах пытались захватить элеватор. По информации полиции, пострадало 8 человек, среди них - правоохранитель. Ширяеву объявили о подозрении по нескольким статям, в частности, это "участие в массовых беспорядках" и "умышленное повреждение имущества правоохранителя". Дела связаны с двуям эпизодами - стрельба в занках и события в Краснокутске в декабре 2015-го, когда возле дома руководителя местной полиции происходили столкновения. В прокуратуре настаивали на самой жесткой мере пресечения - содержании под стражей без права внесения залога, делая акцент на большом количестве существующих рисков.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харкьовской области (сентябрь 2018-го):

Особа має триматися під вартою. Ми зараз знаходимося на стадії досудового розслідування, тобто працівники поліції знаходяться в активній фазі збору доказів. Може переховуватися від слідства, розуміючи тяжкість статей та можливе покарання.

Почти два месяца Ширяев находился под стражей. 8 ноября судья Киевского районного суда Наталья Ефименко решила продлить меру пресечения подозреваемому, однако назначила залог в размере 1 миллион 4 тысячи 340 гривен. Залог за Ширяева внесли, накануне он вышел из СИЗО. свою вину, рассказывает адвокат Алексей Кучер, его подзащитный не признает. Все риски, указанные ранее прокуратурой, Кучер называет необоснованными, поскольку его клиент не собирается скрываться от следствия или влиять на других участников дела.

Алексей Кучер, адвокат Олега Ширяева:

Ширяєвим виконуються всі обов'язки, покладені ухвалою слідчого судді. він здав закордонний паспорт до Державної міграційної служби, при цьому надав всі відповідні документи як в прокуратуру Харківської області, так і в слідче управління в підтвердження цього. Ще був такий ризик, начебто впливати на когось, більшість осіб він не знає, не знайомий, його прізвище, хтось можливо, чув, але він прізвищ не читав, не бачив.

Кроме того, говорит адвокат, его клиент жалуется на постоянные угрозы, поэтому собирается обращаться к правоохранителям с соответствующим заявлением.





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