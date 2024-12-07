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Що відомо про спецтрибунал для вищого керівництва росії

Що відомо про спецтрибунал для вищого керівництва росії

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

5 грудня генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що значний прогрес щодо спеціального трибуналу для росії очікується у 2025 році.

▶️ Рада Європи розпочала створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України у травні 2024 року.

▶️ Спецтрибунал потрібний тому, що злочин агресії – це єдиний злочин, який не покривається юрисдикцією Міжнародного кримінального суду.

▶️ Спецтрибунал дозволить притягнути до відповідальності представників вищого політичного та військового керівництва рф саме за розв'язування і ведення агресивної війни проти України.

▶️ У квітні 2024 року створення спецтрибуналу для росії підтримали 44 країни світу, зокрема США, Велика Британія та низка держав ЄС.

▶️ Стабільним може бути лише справедливий мир, а справедливість неможлива без покарання винних у скоєних злочинах.

Джерело: https://t.me/spravdi/43416

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