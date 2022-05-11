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Щоб приховати свої втрати на війні в Україні, росія записує убитих військових до списку «безвісти зниклих» (АУДІО)

Щоб приховати свої втрати на війні в Україні, росія записує убитих військових до списку «безвісти зниклих» (АУДІО)

Їхні тіла складують на імпровізованих звалищах, де «двухсотих» так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…» – розповідає ворожий загарбник своїй дружині з «ДНР».

За його словами, це звалище організувати прямо під Донецьком. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.

А дізнався він про це – бо там його знайома відшукала тіло брата.

Тож батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба.

Чи може зробити усе можливе, щоб вони взагалі не йшли на цю війну?

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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