Щоб зупинити автовикрадачів, харківському поліцейському довелося застосувати зброю

Харківській слідчий завадив зловмисникам викрасти автівку: для припинення злочинних дій поліцейському довелося застосувати зброю, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Сьогодні старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області сусіди повідомили, що невідомі намагаються викрасти автівку. Поліцейський вибіг на вулицю, щоб припинити злочинні наміри викрадачів. На зауваження співробітника поліції викрадачі не відреагували, тому правоохоронець був змушений застосувати вогнепальну зброю.

Відповідно до вимог Закону Украіни «Про Національну поліцію України» слідчий спочатку зробив попереджувальний постріл у повітря, а потім два постріли по колесах авто. Завдяки цьому зловмисникам не вдалося втекти: через два будинки автомобіль зупинився. Затримати автовикрадачів допомогли працівники групи швидкого реагування поліції, які оперативно прибули на місце злочину за викликом хазяїна авто.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 289 (замах на незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 8 років з конфіскацією майна. Зараз одному з зловмисників лікарі надають медичну допомогу. Усі обставини події встановлюються.

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