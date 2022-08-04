Щодо окремих фактів вбивства українських військовополонених - ГУР

Встановлено деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у н. п. Оленівка (Донецька область), в якій перебували українські військовополонені, у т. ч. зі складу полку “Азов”.

Допити полонених проводили слідчі т. зв. “мдб днр” спільно з представниками ПВК “Вагнер” та фсб рф. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. У разі реалізації зазначеного плану представники фсб планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими “скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України”.

Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених. За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК “Вагнер” з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»