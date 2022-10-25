Шойгу, Нарышкин, Лавров и прочие лемминги на острие “грязной” информационной атаки
Оленеводу неведомы тонкие материи внешнеполитической игры. Оленевод он как бульдозер, прущий напролом и свои откровенные мысли, страхи и переживания пытающийся завуалировать неким лавированием.
Россия, устами Сергея Шойгу в очередной раз показала всему миру, что она страна-спонсор терроризма. Министр обороны россии лично вчера весь день обзванивал министров и президентов европейских стран, предъявляя им свои условия шантажа и угрожая явным текстом “грязной” бомбой.
Прямой, топорный, не изящный шантаж. Хотя, какое может быть изящество у гомункулусов советской системы, отстающих даже от неё на несколько поколений в развитии?
Подобный шантаж мы уже видели на Чернобыльской АЭС, Запорожской АЭС, наблюдаем на Каховской ГЭС. И во всех случаях этот шантаж со стороны россии оказался фарсом. Никчёмным и очевидным фарсом, на фоне их тотальной военной немощи.
Похоже, на большее российская военщина в Украине не способна. Победить ВСУ на поле боя – не могут. Остаётся только терроризировать и запугивать ещё большим террором. Но тем самым россия только ещё больше ужасает и настраивает против себя европейское же сообщество.
И вот, эстафету от Шойгу перенимает Нарышкин, известный тем, что ещё в 2020-м стар “официальным” интегратором в информационное пространство конспирологии, генерируемой российской пропагандой, Лавров, который давно потерял лицо и доверие как дипломат высшего ранга и даже Герасимов!
Все они обзванивают своих иностранных коллег и рассказывают один и тот же фейк про грязную бомбу, которую планирует взорвать Украина и в который никто не верит, понимая, что эти планы вынашивает именно россия.
Итак… Оленевод и говорящая голова, занимающие действительно важные должностные места, министр иностранных дел и начальник генштаба, запугивают весь мир, на восьмой месяц своей провальной войны, грязной бомбой.
На восьмой месяц никто не верит россиянам и не боится их шантажа. Но россияне так и не поняли, что весь тот набор топорных, грубых и бездарных угроз, которые они используют, уже никого не только не впечатляет, а раздражает.
И в этом главное поражение россии. Она не способна больше пугать Запад. Она способна его только раздражать. И результаты этого раздражения мы видим каждый день. А в какой-то момент они и вовсе могут достигнуть совершенно неожиданного для самого же Кремля оборота.
Стадо леммингов на острие информационной атаки несутся сломы голову к краю пропасти.
Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine