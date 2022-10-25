Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 163

Шойгу, Нарышкин, Лавров и прочие лемминги на острие “грязной” информационной атаки

Шойгу, Нарышкин, Лавров и прочие лемминги на острие “грязной” информационной атаки

Оленеводу неведомы тонкие материи внешнеполитической игры. Оленевод он как бульдозер, прущий напролом и свои откровенные мысли, страхи и переживания пытающийся завуалировать неким лавированием.

Россия, устами Сергея Шойгу в очередной раз показала всему миру, что она страна-спонсор терроризма. Министр обороны россии лично вчера весь день обзванивал министров и президентов европейских стран, предъявляя им свои условия шантажа и угрожая явным текстом “грязной” бомбой.

Прямой, топорный, не изящный шантаж. Хотя, какое может быть изящество у гомункулусов советской системы, отстающих даже от неё на несколько поколений в развитии?

Подобный шантаж мы уже видели на Чернобыльской АЭС, Запорожской АЭС, наблюдаем на Каховской ГЭС. И во всех случаях этот шантаж со стороны россии оказался фарсом. Никчёмным и очевидным фарсом, на фоне их тотальной военной немощи.

Похоже, на большее российская военщина в Украине не способна. Победить ВСУ на поле боя – не могут. Остаётся только терроризировать и запугивать ещё большим террором. Но тем самым россия только ещё больше ужасает и настраивает против себя европейское же сообщество.

И вот, эстафету от Шойгу перенимает Нарышкин, известный тем, что ещё в 2020-м стар “официальным” интегратором в информационное пространство конспирологии, генерируемой российской пропагандой, Лавров, который давно потерял лицо и доверие как дипломат высшего ранга и даже Герасимов!

Все они обзванивают своих иностранных коллег и рассказывают один и тот же фейк про грязную бомбу, которую планирует взорвать Украина и в который никто не верит, понимая, что эти планы вынашивает именно россия.

Итак… Оленевод и говорящая голова, занимающие действительно важные должностные места, министр иностранных дел и начальник генштаба, запугивают весь мир, на восьмой месяц своей провальной войны, грязной бомбой.

На восьмой месяц никто не верит россиянам и не боится их шантажа. Но россияне так и не поняли, что весь тот набор топорных, грубых и бездарных угроз, которые они используют, уже никого не только не впечатляет, а раздражает.

И в этом главное поражение россии. Она не способна больше пугать Запад. Она способна его только раздражать. И результаты этого раздражения мы видим каждый день. А в какой-то момент они и вовсе могут достигнуть совершенно неожиданного для самого же Кремля оборота.

Стадо леммингов на острие информационной атаки несутся сломы голову к краю пропасти.

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 хороших новин 24 жовтня
Сегодня 09:30    160
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно
Сегодня 09:16    106
Харківщина. 25 жовтня
Сегодня 09:12    96
В Финском заливе произошло 4 взрыва
Сегодня 08:55    199
Україна звинуватила Росію у зриві "зернової угоди": біля Босфору застрягли 165 суден
Сегодня 08:47    156
"Тут хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем. А если нет, то всем хана" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:36    137
Аналитика ISW, 24 октября
Сегодня 08:08    100
Останнє ядерне випробування в росії було 32 роки тому
Сегодня 08:04    118
Як компанія з Франції допомагає пропаганді путіна зомбувати мільйони людей
Сегодня 07:54    124
В Ізюмі знайшли секретні документи окупантів – розпорядження на вторгнення в Україну та карти
Сегодня 07:45    99
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 