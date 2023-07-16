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Сегодня 10:22
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Шойгу требует чисток

Шойгу требует чисток

В силовых структурах продолжается ликвидация "пригожинских друзей".

Шойгу как лидер одного из самых влиятельных коррупционных кланов в окружении Путина на конфронтации с Пригожиным сошел с ума и требует убрать всех, кто замечен в любой симпатии к альтернативным центрам силового управления.

Под нож пошли десятки офицеров, несколько генералов и колоссальное количество технических работников.

Шойгу подозревает всех, кто участвовал в "бахмутской дуге", поэтому требует их проверить, перепроверить и убрать.

Похоже, что Шойгу-Герасимов решили держаться до конца, поэтому платой за устойчивость МО станет полный развал армии и снятие с должностей всех более-менее реальных руководителей военных формирований.

Это безусловно положительно на фоне возрастающего недовольства командного состава действиями парочки Шойгу-Герасимов.

Сам "блок" будет требовать у Путина экзекуции вообще всех, кто косо посмотрел на его величество оленевода.

В свою очередь, командный состав, у которого Путин будет отсекать головы одну за другой в угоду Шойгу, будет всё больше вопить по поводу тотальной разрухи в армии и самоуправства двух кабинетных тигров.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7997

Новости портала «Весь Харьков»

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