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Шойгу відсторонено від управління військами Росії в Україні - Міністерство оборони Британії

Шойгу відсторонено від управління військами Росії в Україні - Міністерство оборони Британії

Британська розвідка розповіла про проблеми у міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, який через відсутність успіхів на полі бою опинився в немилості у президента Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони РФ.

Зокрема, розвідка згадує нещодавні повідомлення незалежних російських ЗМІ, що через проблеми, з якими стикається Росія у війні проти України, Шойгу тепер відсторонений від російського керівництва, а оперативні командувачі безпосередньо інформують президента Путіна про хід війни.

Як стверджують у Міноборони Британії, російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки прогрес Росії зупинився.

"Ймовірно, Шойгу довго намагався подолати свою репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельному секторі та в Міністерстві надзвичайних ситуацій" - йдеться в огляді.

Як повідомлялося, розвідка Британії називає зумисною дезінформацією заяву міністра оборони РФ про те, що Росія нібито як "жест доброї волі" сповільнила воєнну кампанію, аби зменшити кількість жертв серед цивільного населення.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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