Схватки под колпаками: осенний каннибализм российских спецслужб

«Солсберийская химическая весна», убийственно жаркий центральноафриканский июль и взрывной донецкий август оголили спектр разборок между ГРУ и ФСБ в ближнем и дальнем зарубежье. Ушедший сентябрь лишь дополнительно засвидетельствовал накал межвидовой борьбы в российских спецслужбах, и в СМИ видна лишь верхушка айсберга этой неприязни.

Поскольку сами по себе спецслужбы являются лишь инструментами, которыми манипулирует политическая верхушка РФ, то стычки силовиков являются свидетельствами глубокого кризиса между различными группами влияния в Кремле. То, на что готовы пойти враждующие клики вокруг Путина по отношению к друг другу, ярко иллюстрируется ими на примерах расходных материалов, которыми для них стали кадровые офицеры ГРУ, маститые журналисты и даже прикормленные лидеры «сепаратистских республик».

По следам Солсбери: разоблачения клоунов дьявольского цирка

Сейчас уже трудно сказать, моделировали ли в российских мозговых центрах при руководстве страны возможное развитие ситуации в случае провала санкционированного лично Путиным отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери. Но ответные эффекты от данной катастрофической спецоперации уже очень больно начинают сказываться и на без того ослабленной российской экономике.

Если взглянуть только на остатки международной репутации Москвы, то она окончательно уничтожена в глазах цивилизованного мира. Еще бы использование химического оружия на британской территории - это очевидный прямой акт войны против Лондона. То, насколько детально и пристально данная тема освещалась в мире в неприглядном для россиян ключе, свидетельствует тот факт, что власти города Солсбери заказали ему ребрендинг, чтобы избавиться от репутации Мекки для «туристов» из ГРУ, которые приехали поглазеть на «знаменитый» Солсберийский собор.

Но на российской репутации и так клейма негде ставить, так что на это путинцы уже даже не реагируют. А вот экономические санкции все же их приводят в чувства, или скорее отправляют в нокдаун.

В августе 2018 года за «химическую атаку» Вашингтон ввел запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. В частности, первой частью санкционного пакета предусмотрено прекращение помощи России в рамках закона «Об иностранной помощи» от 1961 года. Кроме того, ограничительные меры предполагают прекращение продажи в Россию в рамках Закона о контроле за экспортом оружия любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг, а также лицензий на экспорт в Россию любых товаров списка вооружений США.

Вот теперь на очереди уже второй санкционный пакет по «делу Скрипалей». 14 сентября об этом заявила помощница государственного секретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх. «Мы планируем ввести очень жесткий второй раунд санкций», – заявила она. По ее словам, в пакет войдут «банковские санкции, а также запрет на поставку оборонных товаров и оказание финансовой помощи». Сингх напомнила, что Россия так и не позволила провести инспекции на своей территории и не предоставила США «верифицируемых гарантий» того, что она не будет вновь использовать химическое оружие.

Осознавая, что дело пахнет жареным, руководители ФСБ решили предпринять активные меры, чтобы максимально окунуть ГРУ лицом в грязь за их топорную работу в далеком зарубежье. Как известно 5 сентября 2018 года начальник контртеррористического отдела Скотланд-Ярда Нил Басу сообщил о наличии у Великобритании достаточных доказательств, чтобы выдвинуть обвинения против двух граждан России, офицеров ГРУ, въехавших на территорию Великобритании под вымышленными именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов».

Обвиняемые попали в поле зрения камер наблюдения на улице в Солсбери незадолго перед тем, как было совершено покушение на Скрипалей. Указанные персонажи прибыли в Великобританию 2 марта и покинули территорию страны 4 марта. Утверждается, что в номере гостиницы City Stay Hotel в Лондоне, где они останавливались, были обнаружены следы «Новичка». В ходе расследования было установлено, что «Новичок» находился в специально изготовленной для его транспортировки ёмкости, имитирующей флакон духов «Premier Jour» Nina Ricci.

Помощь в установлении личностей отравителей Скрипалей якобы оказал перевербованный MИ-6 спустя несколько недель после случившегося российский шпион из СВР РФ в Риме, он передал важную информацию о шпионской сети России.

На заваруху начал обращать внимание теперь уже и Путин: 12 сентября 2018 года во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке он заявил, что российские власти нашли тех, кого Великобритания считает подозреваемыми. Он добавил, что эти люди являются гражданскими, и ничего криминального в их действиях нет. Чтобы убедить весь мир в том, Россия кристально чиста и невинна 14 сентября телекомпания RT опубликовала на Youtube интервью главного редактора телеканала Маргариты Симоньян с двумя мужчинами, похожими на распространённые Великобританией фотографии подозреваемых. В уже хрестоматийном для PR-специалистов всего мира видеоматериале из серии «как делать не нужно» «Петров» и «Баширов», подтвердили подлинность своих имен. Также они рассказали, что приехали в город посмотреть на шпиль Солсберийского собора по совету «друзей».

Казалось бы, Путин и Ко смогли отвести от себя подозрения и выставили Ми-6 и британское правительство некомпетентными. Но тут произошел очередной выброс «нежданного» компромата.

Расследование изданий «Фонтанка», «The Insider» и Bellingcat привело к публикации копии служебных документов Федеральной миграционной службы по выдачи паспортов Петрова и Боширова, в которых находились отметки «сведений не давать».

26 сентября «The Insider» и «Bellingcat» заявили об установлении личности Руслана Боширова. По их мнению, им является полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига. 27 сентября одна из жительниц села Берёзовка, в котором долгое время проживал Анатолий Чепига, подтвердила изданию «Коммерсантъ», что именно он в последнее время фигурирует в СМИ в качестве предполагаемого отравителя.

На фоне получения подлинных установочных данных на Чепигу-Боширова ФСБ начало экстренное провидение расследования по утечки данных, чтобы наказать виновных в МВД. Таким, своим шагом, во-первых, они косвенно признали достоверность материалов журналистских расследований, а, во-вторых, поставили себя под подозрение.

Складывается устойчивое впечатление, что именно с подачи Лубянки была организована операция по утечке данных по агенту ГРУ Чепиге, ведь у МВД нет никаких мотивов для этого. В текущих условиях ФСБ в полном выигрыше, ведь она сама расследует выброс разоблачительной информации против конкурирующей спецслужбы.

В тоже время, слова Путина о том, что «Петров» и «Боширов» гражданские полностью опровергнуты, и он так же, как и офицеры ГРУ, выставлен дешевым клоуном. Такое он не простит, и в ГРУ полетят головы, и уже очевидно, что судьбы расшифрованных сотрудников военной разведки фактически предрешены.

За что же фсбшники так сильно мстят руководству ГРУ, нанося удары ниже пояса. Ответ здесь кроется в событиях, которые произошли летом 2018 года в двух далеких друг от друга точках мира: в ЦАР и на Донбассе.

Пресса под огнем: африканская подстава от «патриотов»

Осень привнесла обновления в историю с таинственной гибелью трех российских журналистов на территории Центральноафриканской республики. Как известно с осени 2017 года истерзанная войной страна, правительство которой едва удерживает под контролем столицу Банги, обратилось к Москве за помощью в военной сфере и в сфере безопасности. И уже весной 2018 года в ЦАР потянулись караваны с российским оружием, российские инструктора и российские наемники из ЧВК «Вагнер» путинского повара Евгения Пригожина, работающей под крышей ФСБ.

Важным моментом стало то, что кроме ФСБ свои шкурные, а точнее алмазно-оружейные интересы в ЦАР, имеет и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он считает, что подконтрольная Минобороны ЧВК «Патриот» имеет полное право на свою долю африканского пирога. Но поскольку местный рынок довольно узкий для двух ЧВК, то на нем должна остаться только одна, наиболее сильная российская группировка.

Поскольку вагнеровцы первыми окопались в ЦАР, то ГРУ пришлось попотеть над тем, чтобы сделать условия их пребывания там максимально невыносимыми. Шойгу поставил задачу собрать компромат на ЧВК «Вагнера», и подать их наемников в качестве головорезов, которые проводят этнические чистки в ЦАР, занимаются контрабандой оружия, алмазов и золота. Именно с этой целью в июле в страну по линии ГРУ был откомандирован Орхан Джемаль.

Ряд фактов из его биографии указывают на тесные связи со спецслужбами, а именно ГРУ. Российский предприниматель и политик Константин Боровой напрямую назвал Джемаля агентом российских спецслужб и классическим провокатором.

В 2008 году Орхан Джемаль был награжден медалью «За принуждение к миру» за участие в военных действиях в Южной Осетии, то есть выступал активным пропагандистом Кремля. То, что Орхан Джемаль тесно связан с военной разведкой указывает на то, что его участие в подготовке фильма про деятельность ЧВК «Вагнера» в ЦАР могло также быть частью какой-то большой игры, и он вряд ли бы раскопал о деятельности «вагнеровцев» нечто такое, что могло бы обескуражить российскую и мировую общественность.

Известно, что убитые российские репортеры искали связь между Путиным и золотыми приисками Ндассима в ЦАР. В общем, осознавая, что компромат на «вагнеровцев» будет недостаточным воротилы в ГРУ решили перекрыть этот недостаток нестандартно: а именно принести в жертву самих журналистов. Их ликвидация должна была подчеркнуть, что «вагнеровцам» против которых они работали есть что скрывать. Кроме того, гибель журналистов сама по себе дает огромный информационный выхлоп.

Правдоподобность данной версии противостояния ФСБ и ГРУ в ЦАР стала обретать дополнительный вес после того, как в конце сентября три независимых источника (в том числе один в ФСБ!) рассказали, что к убийству россиян в ЦАР может быть причастна так называемая ЧВК «Патриот», связанная с ГРУ. По утверждению одного из источников исполнителей убийства было трое, а еще две группы занимались «обеспечением и прикрытием». После убийства преступники якобы инсценировали ограбление.

В тоже время анонимный офицер Минобороны, на условиях рассказал, что после убийства российской съемочной группы в военном ведомстве повысили уровень секретности всех операций, проводимых в Центральноафриканской Республике.

В целом все становится на свои места, когда в уравнение с гибелью журналистов в ЦАР подставить интерес Шойгу и ЧВК «Патриот». Ведь ЧВК «Вагнера», у которой лидирующие позиции в ЦАР, совершенно не было мотивов убивать журналистов, и это было выгодно исключительно самому Шойгу. Теперь он, чтобы выпутаться из ситуации, запускает версии, что Орхан Джемаль действовал исключительно по своей инициативе при поддержке «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского и ехал с «двойным заданием».

Выходит, что ГРУ в темную использовала Джемаля, и возможно даже вела его в ловушку через цепочку людей, которые должны были, как думал сам Джемаль дать ему сенсационные материалы, и на ЧВК «Вагнера» и на деятельность Минобороны. В итоге его жизнь оказалась лишь разменной монетой в большой игре, и в какой-то момент ГРУ, на которое он работал, просто ликвидировало его для решения стратегической задачи дискредитации ФСБ.

Схожую, и не менее «интересную» операцию специалисты ГРУ провели на Донбассе.

ГРУ держит удар: Донбасс эпохи «дворцовых переворотов»

Если в ЦАР грушники хотели, как шкодливые медведи влезть в бочку меда, подконтрольную ФСБ, то на Донбассе наблюдается несколько иная ситуация. Неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей оказались в когтях преступного российского трио, состоящего из вояк ГРУ Шойгу, спецслужбистов ФСБ и политических кураторов В.Суркова.

При этом если ранее Сурков в спайке с ГРУ мог контролировать процессы в «ДНР» и «ЛНР» практически безраздельно, то с 2016 года его монополия на власть начала подтачиваться прыткими ребятами из ФСБ.

Яркой иллюстрацией этого стал «государственный переворот» в «ЛНР» в ноябре 2017 года. В «республике» долгое время назревал конфликт между «руководителем ЛНР» Игорем Плотницким, которого курировал В.Сурков и ГРУ, и «министром внутренних дел ЛНР» Игорем Корнетом, аффилированным с ФСБ. В итоге в оккупированном Луганске бойцы ЧВК «Вагнера» и выходцы из распущенного «Беркута» 21 ноября 2017 года организовали переворот, обвинив Плотницкого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Он был вынужден под страхом расправы бежать в Москву, где сделал заявление про свою отставку. Власть в «ЛНР» полностью перешла в руки ФСБ и их выдвиженца «министра безопасности ЛНР» Леонида Пасечника.

То, как выходцы с Лубянки оперативно отжали у ГРУ территорию «ЛНР» заставило помощника Путина В.Суркова хорошо призадуматься над перспективами его доминирования в «ДНР», а в более широком смысле и выживания в качестве фигуры на кремлевской шахматной доске.

Падение Плотницкого, прозванного в народе «Джаббой Хаттом» стало очень серьезным звоночком для Суркова и его команды.

Кремлевский куратор стал прощупывать, то насколько сильны позиции «отца республики» Захарченко среди его электората. Закрытые замеры общественного мнения показали, что народ совершенно не поддерживает Захара, который занимался исключительно снятием ренты с теневых потоков, и совершенно не помышлял о построении минимального подобия вертикали власти в «ДНР». Вместо этого он вместе с главой локального минсдоха «Ташкентом» создал машину по отжиму чужого имущества и бизнес-активов. Тотальное отсутствие социальной базы поддержки делало Захарченко таким же уязвимым перед угрозой смещения, как и ранее одиозного Плотницкого.

Но было одно очень важное отличие. Что же касается лично Захарченко, то он сам сделал себя не жильцом. В отличие от Плотницкого, он был обречен на физическую ликвидацию. Больно уж раскрученным оказался культ личности вождя «молодой республики».

Захар позиционировал себя куда более героически, чем его луганский коллега. Вариант с эвакуацией в Россию «героя русской весны» и «отца народа Донбасса» был совершенно невозможен, а держать его во главе оккупированной территории слишком рискованно.

Тем более, в Москве возникла идея внедрения токсичных «ЛДНР» в состав Украины, что было бы невозможным сделать, если бы Захарченко оставался в живых. В итоге Сурковым было принято решение по организации превентивного «дворцового переворота», который начался с ликвидации Захарченко 31 августа путем подрыва бомбы в кафе «Сепар» в самом центре Донецка.

На детали «сурковского плана» свет проливают записи переговоров донецкого временщика Трапезникова с советником убитого Захарченко российским гражданином Александром Казаковым и новым «главой ДНР» Денисом Пушилиным. Разговоры состоялись в тот момент, когда и.о. «главы республики» еще был Трапезников, но вопрос назначения на эту должность Пушилина как раз решался в кабинетах кремлевского куратора «ЛДНР» и помощника Владимира Путина Владислава Суркова.

В беседе с Казаковым Трапезников просит его не светиться, пока Сурков не решит кто должен возглавить «ДНР». Он считает, что у него есть шанс переиграть Пушилина. В следующем разговоре Трапезников обсуждает с Пушилиным, как правильно уволить уже сбежавшего из Донецка видного соратника Захарченко, «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева «Ташкента» и как арестовать уже упомянутого Казакова, чтобы те не мешали смене власти в «молодой республике».

В целом ясно то, что Сурков провел рокировки среди своих людей в «ДНР», ведь Захарченко, «Ташкент», Трапезников и выходец из «МММ» Пушилин – представители команды Суркова.

На первый взгляд фактор ФСБ тут не прослеживается. Но это только так кажется.

Во-первых, сразу же после ликвидации «крутого парня и настоящего героя» Захарченко ФСБ хотело взять под свой прямой контроль расследование его убийства. Злейший враг Суркова, глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа моментально отправил своих орлов в Донецк, чтобы прощупать почву для расстановки и продвижения своих людей. Но это был скорее шаг для сохранения лица, ведь игра шла по чужому сценарию.

Во-вторых, Сурков хорошо понимал, что если бы Захарченко взяло ФСБ за финансовые махинации, то власть после смещения Захара захватили бы кадры с Лубянки, заранее для этого подготовленные. Теперь же, чтобы закрепить власть Дениса Пушилина Сурков решил провести в ноябре «псевдовыборы» с целью его легитимизации, а позже зачистки аппарата власти «ДНР» от всех представителей ФСБ.

В-третьих, ФСБ на Донбассе, похоже, взялось за раскрутку альтернативного кандидата на пост «главы ДНР», коим может выступить несостоявшийся «народный губернатор» Донецкой области и зачинщик «русской весны» в Донецке – Павел Губарев. По данным последних опросов общественного мнения, он лидирует среди всех кандидатов. К тому же активную поддержку ему оказывает РПЦ.

Чтобы показать «самостоятельность» Губарева, ФСБ запустило слухи, что оно оказывает ему противодействие, таким образом, дополнительно предавая ему внешнюю влиятельность и весомость. Как известно, Губарев выступает сторонником проекта «Новороссия» и поддерживает тесные контакты с боевиком Игорем Гиркиным – еще одной креатурой Лубянки. Тот в свою очередь неоднократно публично критиковал В.Суркова, обвиняя его в развале проекта «Новороссия», а также в передаче власти в «ДНР» и в «ЛНР» в руки бандитам.

Похожа лавка запасных для ФСБ в «ДНР» очень ограничена, раз им приходится делать ставку на Губарева, который просто больной на голову. Хотя может быть именно по этой причине он и согласился вступить в бой за пост «главы ДНР» против выдвиженца ГРУ и Суркова Пушилина.

Только человек, лишенный здравого рассудка способен на такие шаги на фоне возрастающей конфронтации ФСБ и ГРУ. Пока российские силовики тягаются между собой за границей, но высока вероятность, что в скором времени непреодолимые противоречия проявятся и на российской территории. Ведь уже не за горами борьба за путинское наследство, и в руководстве силовиков уже хорошо осознают, что тиран не вечен и вполне смертен.

Секция «Дельта» группы «Информационное сопротивление»

Источник: sprotyv.info

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