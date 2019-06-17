Шведский экономист подсчитал богатство Путина и рассказал о бандитском капитализме в России

По мнению Андерса Ослунда, личное состояние Путина можно оценить в 160 миллиардов долларов.

Шведский экономист Андерс Ослунд (Anders Åslundin) считает, что если вдуматься, то сущность и мотивы нынешней российской власти вполне можно понять. Материал опубликован в американской издании Atlantic Council.

– Нынешний ключ (к пониманию России) – бандитский капитализм. Когда речь идёт о Путине, подразумевается власть и обогащение, - пишет в своей новой статье Андерс Ослунд из Атлантического совета.

Он считает, что в свой первый президентский срок 2000-2004 Путин сконцентрировал власть в своих руках, пытаясь угодить всем. В те времена национальная экономика России процветала как никогда.

– Второй срок Путина держался на государственном капитализме. Путина не заботила эффективность, социальные ценности и поддержка государственных предприятий. Он стремился к контролю посредством доверенных людей, которые передавали сверхприбыль этих предприятий ему и его друзьям. Так, рыночная стоимость Газпрома с мая 2008 упала с $ 369 млрд до $ 60 млрд, - пишет Ослунд.

Тот факт, что Газпромом долгое время рулит Алексей Миллер, говорит, по мнению Ослунда, о том, что Путина не волнует ослабление экономических позиций корпорации.

Абсолютно бандитский капитализм

На время президентства Дмитрия Медведева в 2008-2012 Путин формально стал премьер-министром, но сохранил при этом роль фактически самого влиятельного человека в стране. Именно в тот период, считает Ослунд, Путин избрал путь тотального бандитского капитализма.

– Его друзья стали разворовывать государственные корпорации – особенно Газпром. Четверо основных приспешников Путина – его давнишние приятели ещё по питерским временам, - говорит Ослунд.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги разбогатели на строительстве газопроводов для Газпрома и на инфраструктурных проектах, полученных без конкурса. Геннадий Тимченко тоже строит газопроводы, а также поставляет газ по выгодным для себя контрактам. Руководитель банка «Россия» Юрий Ковальчук, по данным Ослунда, отвечает за финансы и медиа, а также лично контролирует пару десятков телеканалов.

– В 2014 США ввели санкции против всей четвёрки и принадлежащих ей предприятий. Евросоюз не наложил санкции на Бориса Ротенберга и Тимченко, поскольку в 90-е те получили гражданство Финляндии, - замечает Ослунд.

Вернувшись к власти в 2012, Путин делал всё, что пожелает. Единственным исключением стала финансовая стабильность, расшатывание которой могло бы поколебать политическое равновесие.

– Уровень жизни и рост экономики Путина теперь заботил ещё меньше, чем раньше, - считает Ослунд.

Афёра на сотни миллиардов

Существенный вопрос, по мнению Ослунда, заключается в том, как много Путин сумел накопить для себя лично.

– Зарубежная собственность русских оценивается почти в 800 миллиардов долларов. По моим подсчётам, после того как представители путинского окружения в середине нулевых полностью наладили процесс грабежа, они стали высасывать для себя 15-25 миллиардов в год – то есть в общей сложности 195-325 миллиардов, что является значительной долей всех заграничных активов россиян.

– Если исходить из предположения, что половина всего этого принадлежит Путину, то его состояние выросло до 100-160 миллиардов долларов.

Вследствие политики бандитского капитализма Россия обречена на практически полный экономический застой до тех пор, пока у власти остаётся Путин.

– У него на повестке нет никаких политических или экономических реформ, поскольку таковые ослабили бы его власть. Ему нужны зарубежные авантюры, подобные грузинской, украинской и сирийской, чтобы сохранить поддержку со стороны народа, - указал Ослунд.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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