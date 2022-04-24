"Сирийское меню" для Украины

Одним из аргументов для российского террористического руководства во главе с Путиным касательно организации полномасштабного вторжения в Украину стал успешный, с их точки зрения, опыт интервенции в Сирии. Российская диктатура была в числе тех сил оси зла, что протянули руку помощи гибнущему режиму Асада. Ради спасения сирийской диктатуры применялись массированные ракетные и авианалеты ВКС, блокада неподконтрольных территорий, стирание до основания крупных городов, вроде Алеппо, применение химического оружия против гражданского населения. Даже после этого, хоть в целом ненавистный асадитский режим устоял, но контролирует лишь 60% территории республики.

Возвращаясь к провальной путинской авантюре в Украине, следует сказать, что утершись от краха блицкрига, и увидев реальное состояние своей недоармии, Путин передал командование силами вторжения военным преступникам, проявивших свою бесчеловечность в Сирии. Главарем был назначен генерал армии Александр Дворников. В 2015-2016 гг. он руководил процессом массированных бомбежек Сирии авиацией и крылатыми ракетами, которые привели к уничтожению 400 населенных пунктов. "Освободить" от населения таким варварским способом удалось аж 6% сирийской территории.

Что характерно говорящая голова "спецоперации", трепло зелёного виду Конашенков, также прошел сирийскую стажировку. В 2015 году он оттачивал искусство лжи своими росказнями про гуманитарные бомбежки сирийских территорий ради "обаятельного Асада". Также Конашенков курировал подвоз в зону боевых действий медиа-агентуры ГРУ Поддубного, Коца, Асламовой и прочей швали.

Намедни всплыл ещё один крупный военный преступник из сирийской обоймы. Речь идёт о главе РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанте Игоре Кириллове. Данный выродок известен помощью кровавой диктатуре Асада в организации множества химических атак с использования зарина и хлора против сирийской оппозиции и мирного населения. Параллельно команда костромского химика работала над дискредитацией "Белых касок", занимавшихся спасением мирного населения в Сирии. Также Кириллов курировал разработку смертоносных и абсолютно антигуманных ТОС-2 "Тосочка", возможно применяемых на территории Украины, в т.ч. в блокадном Мариуполе. За данное достижение получил от Шойгу "героя труда". Кириллов причастен к разработке Sputnik V – подзабытой провальной вакцины из НИИ ГРУ. Что характерно такой занятой передовик убойного путинизма не забывает о "духовной жизни" подчинённых, и всемерно загоняет своих РХБшников в сатанинское лоно РПЦ. В общем оружие массового поражения: ядерные боеголовки, отравляющие газы и смертоносные микробы освящены сатанинской московской патриархией. По слухам сам патриарх Кирилл ведёт работу над поиском святого-покровителя РХБЗ. Якобы, если подручные Кириллова отработают по Украине, то за "персональным химическим святым" не заржавеет.

Подонки из ГРУ помогают Кириллову фабриковать очередную порцию ахинеи про то, что готовятся какие-то инсцинировки по обвинению России в применении оружия массового уничтожения. К кривым российским презентациям про биолаборатории с вирусами, поражающими исключительно лишнехромосомных носителей "русского мира", добавились очередные темники про "сирийский сценарий" применения оружия массового поражения в Украине.

Вот только использовать химическое, бактериологическое и даже тактическое ядерное оружие готовиться именно страна-террорист. На лицо подготовка российскими оккупантами страшных атак с применением ОМП, скорее всего химического оружия по методам, отработанным Кирилловым в городах Сирии. Российские террористы даже не скрывают вероятные цели атак и сами перечисляют такие города, как Харьков, Киев, а также объекты в Запорожской и Днепропетровской областях. Так выглядит ужасающее "сирийское меню" для Украины.

Источник: https://t.me/sytosokrata/598

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