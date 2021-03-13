Ситуация на Донбассе: Гиркин рассказал о мародерстве террористов

На оккупированной территории Донбасса террористы жалуются на плачевное состояние вооружения и мародерство, которое организовало их командование. Об этом заявил экс-главарь “ДНР” Игорь Стрелков (Гиркин) в своем Telegram-канале.

Бывший командир оккупантов разместил сообщения, которые ему прислали боевики. Один из них жалуется на уровень подготовки армии оккупантов. Собеседник сообщает, что служит в 11 полку. Его “коллеги”-артиллеристы трижды открывали огонь по украинским позициям и ни разу не попали.

“Но пацаны не виноваты, их почти 7 лет учили только строить, белить и красить”, — объясняет он “неудачу” боевиков.

Другой собеседник рассказал Стрелкову, как боевики мародерствуют по приказу своего начальства. Так, существуют “наряды на металл” и “наряды на плитку”. Боевикам поручают разбирать металлические части полуразрушенных строений, а также сбивать плитку из искусственного камня в кафетериях. Впоследствии металл и плитку продают. Боевик утверждает, что иногда их используют для ремонта грузовиков.

Он также недоволен состоянием артиллерийских орудий и минометов на передовой.

“На полигонах же надо проверяющим показывать самые лучшие результаты, так что зачем же новые миномёты (а их всё-таки привозят) отдавать на передовую”, — подтверждает террорист факт переправки тяжелого вооружения из РФ.

Источник: sprotyv.info

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