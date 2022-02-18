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Ситуация на Донбассе: РФ скапливает военную технику в жилых кварталах

Ситуация на Донбассе: РФ скапливает военную технику в жилых кварталах

Российская Федерация концентрирует военную технику в жилых кварталах населенных пунктов во временно оккупированных районах Донецкой и Луганкской областей. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода: 2, предположительно, буксируемые гаубицы на территории объекта вблизи жилого квартала в подконтрольном правительству районе Донецкой области; а также 2 танка на полигоне около н. п. Бойковское (бывш. Тельманово; 67 км к юго-востоку от Донецка) в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, в зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

В неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 82 танка, 38 артиллерийских орудий и 10 самоходных гаубиц на 5 полигонах неподалеку от н. п. Покровка (36 км к востоку от Донецка), н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска), н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска), н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска) и н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска).

Миссия также зафиксировала 1, предположительно, радиорелейную станцию и 3 ББМ на территории 2 объектов в жилых кварталах неподконтрольного правительству района Донецкой области.

Следуя между н. п. Луганское (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от Донецка), н. п. Сигнальное (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) и Петровским, наблюдатели отметили, что 8 блокпостов вдоль маршрутапо-прежнему были укомплектованы персоналом, при этом количество явно вооруженных членов вооруженных формирований было больше обычного.

Источник: sprotyv.info

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