Скандального чиновника Мусеева временно отстранили от работы

Максим Мусеев отстранен от исполнения полномочий председателя Администрации Холодногорского района на время следствия.

Как сообщает пресс-служба горсовета, соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Распоряжение подписано на основании ст. 46 КЗоТ Украины, сообщения о подозрении Максиму Мусееву в совершении уголовного правонарушения по статье 111 УК Украины.

На время отстранения Максима Мусеева обязанности председателя Администрации Холодногорского района будет исполнять зампредседателя райадминистрации по социальным и гуманитарным вопросам Елена Гунбина.

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