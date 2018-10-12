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Скандального чиновника Мусеева временно отстранили от работы

Скандального чиновника Мусеева временно отстранили от работы

Максим Мусеев отстранен от исполнения полномочий председателя Администрации Холодногорского района на время следствия. 

Как сообщает пресс-служба горсовета, соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Геннадий Кернес.

 

Распоряжение подписано на основании ст. 46 КЗоТ Украины, сообщения о подозрении Максиму Мусееву в совершении уголовного правонарушения по статье 111 УК Украины.

 

На время отстранения Максима Мусеева обязанности председателя Администрации Холодногорского района будет исполнять зампредседателя райадминистрации по социальным и гуманитарным вопросам Елена Гунбина.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: Мусеев

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