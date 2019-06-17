Слідчі ДБР затримали прикордонника при наданні неправомірної вигоди своєму колезі

Слідчими теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, спільно з працівниками відділу внутрішньої та власної безпеки Львівського прикордонного загону Держприкордонслужби затримано заступника начальника одного з відділень Львівського прикордонного загону при наданні неправомірної вигоди своєму колезі.

За попередньою інформацією, прикордонник за неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США, хотів отримати інформацію щодо місця розміщення мобільних груп Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. У подальшому отриману інформацію він хотів використати задля сприяння іншим особам у незаконному переміщенні тютюнових виробів із України в Республіку Польща.

Після надання неправомірної вигоди, прикордонника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Грошові кошти вилучені, крім цього, у затриманого виявлено готівкові кошти у сумі 2100 доларів США, походження яких буде з’ясовано в ході досудового розслідування.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону.

Слідчим ДБР вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Источник: dbr.gov.ua

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