Слідчі Харкова викрили чоловіка у шахрайстві на пів мільйона гривень

Зловмисник за 522 тисячі гривень продав двокімнатну квартиру за підробленими документами.

17 травня 2018 року чоловік у Харкові в приміщенні приватного нотаріуса ввів в оману покупця та нотаріуса щодо наявності у нього права власності на двокімнатну квартиру. Він надав підроблені правовстановлюючі документи та довідки стосовно вказаного житла та уклав договір купівлі-продажу. Від покупця він отримав гроші в сумі 522 000 гривень.

Як було встановлено, зловмисник діяв за попередньою змовою з невстановленими особами. Отримані кошти розділили між усіма учасниками групи.

16 червня 2022 року слідчий слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомив затриманому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство), ч.4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Суд Київського району міста Харкова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у харківському слідчому ізоляторі з правом внесення застави у сумі 198 480 гривень. Шахраю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости