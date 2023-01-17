Слідчі Харківщини розкрили крадіжку

40-річний мешканець Красноградського району у період з листопада минулого року по січень поточного року скоїв п’ять крадіжок з помешкань, чим завдав потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму понад 16 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, чоловік проникав у домоволодіння шляхом пошкодження вікна та викрадав майно. Також жертвами зловмисника стали його знайомі, які впустили гостя у свої домівки, а той, зловживаючи довірою, викрадав мобільні телефони, велосипеди, побутову та оргтехніку.

Поліція перевіряє причетність підозрюваного до інших аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости