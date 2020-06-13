Слідчі Нацполіції повідомили про підозру екскерівникові підрозділу «Укразалізниці», який завдав державі збитків на 854 мільйони гривень

Службова недбалість посадовця призвела до незаконного видобування 340 тисяч кубічних метрів корисних копалин загальнодержавного значення. Надра видобували шляхом проведення вибухів.

Працівники Управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру колишньому керівнику підрозділу АТ «Укрзалізниця» за фактом службової недбалості, що призвела до збитків у понад 854 мільйонів гривень.

Поліцейські встановили, що службова недбалість посадовця спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у сфері охорони навколишнього середовища. На території підпорядкованих підрозділів АТ «Укрзалізниця» здійснювалося видобування корисних копалин без дозвільної документації. 340 тисяч кубічних метрів нард видобули шляхом підриву родовищ.

Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вживаються заходи щодо відшкодування збитків та обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Управління комунікації Національної поліції України

Источник: npu.gov.ua

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