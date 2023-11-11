Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині

Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського Чугуївського та Куп’янського районів.

Постраждалих осіб не зафіксовано, повідомляє поліція Харківській області.

З мінометів окупанти обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджений приватний будинок.

За допомогою БПЛА типу «Шахед» ворог завдав удари по населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджена двоповерхова адміністративна будівля цивільного підприємства. У місті Куп’янськ пошкоджено приватні будинки.

У селищі Солоницівка Харківського району пошкоджений заклад освіти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости