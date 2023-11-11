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Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині

Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині

Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського Чугуївського та Куп’янського районів.

Постраждалих осіб не зафіксовано, повідомляє поліція Харківській області.

З мінометів окупанти обстріляли село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджений приватний будинок.

За допомогою БПЛА типу «Шахед» ворог завдав удари по населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджена двоповерхова адміністративна будівля цивільного підприємства. У місті Куп’янськ пошкоджено приватні будинки.

У селищі Солоницівка Харківського району пошкоджений заклад освіти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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