Кримінал
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Слідчі знайшли схованки викраденого окупантами майна

Слідчі знайшли схованки викраденого окупантами майна

На Харківщині в смт Вільча слідчі знайшли будинки, в які росіяни зносили крадене майно.

В цих будинках не тільки велика кількість побутової техніки, а й крадені меблі, шампури та парасольки. Також, в гаражі був знайдений викрадений багі. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов.

Слідчими та криміналістами під час огляду вилучено слідову інформацію.

«Окупанти так швидко тікали з Харківщини, що не встигли забрати награбоване майно. Розшукуємо росіян-крадіїв та справжніх володарів знайденого, якщо у вас викрали вказане майно росіяни, звертайтесь до найближчого відділу поліції» йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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