Слідчого Печерського управління поліції Києва затримали під час отримання 13 400 грн від фігуранта кримінального провадження
Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Київського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали старшого слідчого Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві під час отримання частини неправомірної вигоди. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Прокуратура міста Києва
За даними слідства, старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ Нацполіції у м. Києві вимагав 2 000 доларів США за закриття кримінального провадження та непритягнення особи до кримінальної відповідальності за фактом незаконного поводження з холодною зброєю (ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України).
Під час передачі частини неправомірної вигоди у сумі 13400 грн, слідчого затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
На даний час поліцейському повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.
Источник: dbr.gov.ua