Слідчого Печерського управління поліції Києва затримали під час отримання 13 400 грн від фігуранта кримінального провадження

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Київського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали старшого слідчого Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві під час отримання частини неправомірної вигоди. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Прокуратура міста Києва

За даними слідства, старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ Нацполіції у м. Києві вимагав 2 000 доларів США за закриття кримінального провадження та непритягнення особи до кримінальної відповідальності за фактом незаконного поводження з холодною зброєю (ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Під час передачі частини неправомірної вигоди у сумі 13400 грн, слідчого затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час поліцейському повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Источник: dbr.gov.ua

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