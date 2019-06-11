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Слідчого Печерського управління поліції Києва затримали під час отримання 13 400 грн від фігуранта кримінального провадження

Слідчого Печерського управління поліції Києва затримали під час отримання 13 400 грн від фігуранта кримінального провадження

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Київського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали старшого слідчого Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві під час отримання частини неправомірної вигоди. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Прокуратура міста Києва

За даними слідства, старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ Нацполіції у м. Києві вимагав 2 000 доларів США за закриття кримінального провадження та непритягнення особи до кримінальної відповідальності за фактом незаконного поводження з холодною зброєю (ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Під час передачі частини неправомірної вигоди у сумі 13400 грн, слідчого затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час поліцейському повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Слідчого Печерського управління поліції Києва затримали під час отримання 13 400 грн від фігуранта кримінального провадження

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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