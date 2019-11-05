Сливной бачок роспропа из США разыгрывает партию против Украины

Российская Федерация через аффилированные СМИ в США пытаются обвинить Украину во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Я неоднократно отмечал, что российская пропаганда для дискредитации своих противников использует не только свои собственные информационные ресурсы, но и аффилированные на Западе. И одним из наиболее, я бы сказал, “зашкваренных”, в сотрудничестве с российскими спецслужбами ресурсов является американский Buzzfeed.

Именно этот информационный сливной бачок используют для осуществления тех или иных вбросов, в интересах, соответственно, тех или иных силовых структур из РФ. И буквально намедни этот сливной бачок снова подал звук.

Так, Buzzfeed, в основном ориентирующийся на публикациях крайне примитивного контента, но периодически разрождающийся сенсациями уровня серьезных расследования, опубликовал материал о том, что в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года Пол Манафорт, заявлял о вмешательстве Украины в избирательный процесс США.

В частности, Мананфорт и его бывший деловой партнер Год Гейтс, заявляли о том, что взлом и кражу электронной переписки Хиллари Клинтон осуществили украинские хакеры, а не Российская Федерация. Хотя, как известно, доказательств вмешательства РФ в избирательный процесс в США более чем достаточно, а вот фактаж относительно вины Украины не выдерживает и малейшей критики.

Собственно, что же мы могли с вами наблюдать через данную публикацию?

Да, Buzzfeed, не на напрямую, а через Мананфорта и Гейтса забросил нарратив о гипотетическом участии Украины во вмешательстве в избирательный процесс США. Но, для подавляющей массы потребителей информационного фаст-фуда слишком сложно изучать все детали, обстоятельства и доказательства, для них главное заголовок и посыл.

К тому же, для российских информационных площадок это буквально манна небесная для раскручивания удобной им темы невиновности РФ, но виновности Украины, через мелкую нарезку контекста.

Что же до американского ресурса BuzzFeed News в целом, то он и вправду часто публикует материалы явно вне границ открытого доступа. Так, прошлым летом, были опубликованы записи переговоров между депутатами правой партии “Лига Севера”, главой которой является нынешний вице-премьер Италии Маттео Сальвини и российскими чиновниками. Переговоры велись в московском отеле “Метрополь” в октябре 2018 года и заключались в уточнении вопросов финансирования итальянской партии Москвой, за счет нефтяных сделок с итальянской компанией Eni.

Тогда, в статье "Кто и зачем сливает продажных итальянских политиков" я задался вопросом, как американское издание могло получить данные записи, которые в отеле “Метрополь” могли осуществить лишь те, кто этот отель контролирует с незапамятных времен, а именно – ФСБ. Но, с учетом того, что переговоры с итальянцами велись по линии ГРУ, я как-то даже и не сомневался, что именно фэсы слили в очередной раз своих конкурентов.

Но то, всё дела вчерашние, а сейчас, на повестке дня, явно вывод в ТОП новостных лент именно упомянутого выше нарратива против Украины. Что же, посмотрим! В любом случае, когда знаешь подноготную “первоисточника”, не сложно точечно и с пристрастием дать по торчащим “рыжим ушам”.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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