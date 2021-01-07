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Сільського голову на Сахновщині звинувачують у хабарі

Сільського голову на Сахновщині звинувачують у хабарі

Первомайська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому очільнику однієї з сільських рад Харківської області.

Слідчі встановили, що у вересні 2020 року до голови однієї із сільських рад Сахновщинського району Харківської області звернувся громадянин з проханням надати дозвіл на використання надр. Чоловік збирався видобувати пісок у місцевому кар’єрі.

Однак за надання такого дозволу сільський голова вимагав у підприємця 10 тисяч гривень. У Харківській обласній прокуратурі зазначають, що передача хабара здійснювалась двома траншами — 3 тисячі і 7 тисяч гривень.

Співробітники Первомайської місцевої прокуратури вже вручили колишньому голові підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тепер підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Источник: slk.kh.ua

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