Службова недбалість при будівництві дитячого спортмайданчика — викрито інженера технагляду

За процесуального керівництва прокурорів Великобурлуцького відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків (ч. 1 ст. 367 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році між Вільхуватською сільською радою Великобурлуцького району Харківської області та фізичною особою-підприємцем укладено договір підряду на облаштування сучасного багатофункціонального вуличного спортивного майданчика.

Встановлено, що інженер не перевірив достовірність обсягів та якості фактично виконаних робіт проєктно-кошторисній документації, завірив своїм підписом та печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт.

У результаті на рахунок підрядника надлишково перераховано близько 200 тисяч гривень бюджетних коштів.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Довідково: у вказаному кримінальному провадженні раніше повідомлено про підозру підприємцю-підряднику за фактом заволодіння чужим майном та за фактом службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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