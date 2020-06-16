Службова особа комунального підприємства, яка через несплату ЄСВ завдала 71 млн грн збитків державі, постане перед судом

За погодженням з Офісом Генерального прокурора та прокуратурою області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службової особи одного з комунальних підприємств м. Харкова, що реалізує діяльність з постачання пари та гарячої води за фактом умисного ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ч. 3 ст. 212-1 КК України).

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Артур Оганнісян, встановлено, що службова особа зазначеного підприємства у період часу з жовтня 2019 року по квітень 2020 року не сплатила єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам.

Внаслідок вищевказаних неправомірних дій державі завдано збитків на суму 71 млн грн, що є особливо великим розміром.

Завдяки вжитим працівниками прокуратури та податкової міліції заходам у ході досудового розслідування завдана державі шкода відшкодована у повному обсязі.

Вказане кримінальне провадження розслідувало слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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