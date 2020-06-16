Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:57
Просмотров: 20

Службова особа комунального підприємства, яка через несплату ЄСВ завдала 71 млн грн збитків державі, постане перед судом

Службова особа комунального підприємства, яка через несплату ЄСВ завдала 71 млн грн збитків державі, постане перед судом

За погодженням з Офісом Генерального прокурора та прокуратурою області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службової особи одного з комунальних підприємств м. Харкова, що реалізує діяльність з постачання пари та гарячої води за фактом умисного ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ч. 3 ст. 212-1 КК України).

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Артур Оганнісян, встановлено, що службова особа зазначеного підприємства у період часу з жовтня 2019 року по квітень 2020 року не сплатила єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам.

Внаслідок вищевказаних неправомірних дій державі завдано збитків на суму 71 млн грн, що є особливо великим розміром.

Завдяки вжитим працівниками прокуратури та податкової міліції заходам у ході досудового розслідування завдана державі шкода відшкодована у повному обсязі.

Вказане кримінальне провадження розслідувало слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Які продукти найбільше подорожчали в травні на Харківщині
Сегодня 07:29    49
В Харькове полиция займется пассажирами без масок
Сегодня 07:11    108
Екскерівникам підрозділів Укрзалізниці оголошено підозру за незаконний видобуток граніту на понад 850 мільйонів гривень
Сегодня 07:02    47
Должников за коммуналку предложили приравнять к алиментщикам
Сегодня 06:53    84
На участке Московского проспекта до конца недели будет запрещено движение
Сегодня 06:35    66
Коронавирус в Харькове: статистика на 15 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:17    97
Под Харьковом ввели в эксплуатацию сверхглубокую газовую скважину
15.06.2020 08:39    228
Харьковский завод отгрузил продукцию на ДнепроГЭС
15.06.2020 08:12    138
Полиция устанавливает причины смерти женщины в Московском районе
15.06.2020 07:45    272
Штрафи за відсутність табличок на будинках – правда чи фейк
15.06.2020 07:18    222
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 