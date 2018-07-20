Смена караула в «лнр»

Там Шубина сместили с должности «председателя ЦИК ЛНР». Кто это такой и почему ему не удалось

27 июня в оккупированном Луганске произошло интересное событие. «Народный Совет ЛНР» неординарным образом аннулировал полномочия «председателя Центральной избирательной комиссии ЛНР» Александра Шубина.

Способ довольно странный, ведь Шубина могли снять с должности путём увольнения, отставки или иным общепринятым способом.

Однако «Народный Совет» вновь пошёл своим эксклюзивным путём. Было признано утратившим силу «Постановление о назначении А.В. Шубина членом избирательной комиссии». Просто взяли и почему-то решили, что постановление больше не нужно.

Шубин так просто сдаваться не стал, и уже 2 июля направил открытое обращение в «Народный Совет». В обращении, пытаясь сохранить свою должность, Шубин ставит под сомнение легитимность «главы ЛНР». Юридическая казуистика, по мнению Шубина и «ЦИК ЛНР», вытекает из следующего:

«Если Народный Совет принял решение признать утратившим силу постановление о назначении Шубина главой ЦИК ЛНР в 2015 году, то выходит, что все дальнейшие действия ЦИК являются нелегитимными».

Так, в течение 2016 года «ЦИК» под руководством Шубина признал избранными 7 «депутатов Народного Совета». Таким образом, отменив постановление о назначении Шубина, по «закону ЛНР», утратили легитимность и все эти «депутаты», и все «законы», которые они напринимали, включая «избрание и.о. главы ЛНР».

Получается, что Пасечник уже не «и.о. главы ЛНР». Точно так же и Денис Мирошниченко – не «глава Народного Совета», поскольку, по словам авторов обращения, «начиная с 11.11.2016 года, признаются утратившими законную силу все принятые Народным Советом законы, постановления, а начиная с 25.11.2017 – все нормативные правовые акты, принятые Пасечником».

В завершение всего в конце послания Шубин обращается в Следственный комитет РФ и Администрацию Президента РФ, чем только подтверждает фактическое и юридическое управление «ЛНР» со стороны России.

Что же произошло на самом деле?

Для начала нужно разобраться, кто такой Шубин и какова его роль в развитии «квазигосударства ЛНР».

Александр Шубин, бывший так называемый «председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР». Фото сайта «Миротворец»

Александр Шубин родился 20 мая 1972 года в Луганске. Занимал должность нотариуса второй государственной нотариальной конторы города.

Основной вид деятельности до военных действий — обнальный бизнес, более 10 лет организовывал и руководил конторами по обналичиванию денежных средств.

27 августа 2014 года, после того как Плотницкий скинул Болотова и захватил власть в «ЛНР», Шубин был назначен «и.о. министра юстиции».

Работу на должности «министра» характерно описывают сепаратистские СМИ:

«Шубин находится на своём рабочем месте только для получения выгоды и набивания карманов деньгами молодой республики. Шубин А.В. не может дать правовую консультацию по работе Министерства юстиции ЛНР. Многого о некомпетентности министра юстиции Луганской Народной Республики рассказывать не стоит, достаточно просмотреть его интервью, где он явно показывает, что не владеет информацией касаемо работы Министерства юстиции, а также не может дать ни одного расширенного ответа на задаваемые вопросы».

Отмечу, что именно Шубин и его «министерство» разрабатывали проект «паспорта ЛНР».

В 2015 году в «ЛНР» началась активная подготовка к возможному проведению в рамках «Минска» местных выборов. Тогда Плотницкий по примеру РФ запустил в «республике» праймериз кандидатов в местные советы. Реализовывать эту идею он отправил Шубина, которого 20 октября 2015 года назначили «главой ЦИК ЛНР».

В 2016 году Шубин попал в секционный список США.

И вот 29 июня он был отстранён от должности.

Логично, что, готовясь к осенним выборам в «ЛНР», Леонид Пасечник и его куратор из ФСБ Беседа хотят иметь подконтрольную себе «ЦИК ЛНР», поставив во главе своего человека.

Сам Александр Шубин мало подходит на эту роль. Дело в том, что Шубин пребывает в сфере влияния Суркова. Именно под кураторством Суркова он выстраивал «государственность Плотницкого» на должности «министра юстиции», а потом воплощал сурковские идеи о праймериз в «ЦИК».

В то же время такое резкое заявление Шубина о нелегитимности Пасечника не будет иметь серьёзных последствий. Ведь очевидно, что без разрешения Кремля этот прецедент – прекрасный шанс для возможного отречения того же Пасечника от должности в будущем. Не нужно никакого «импичмента», выяснений и разбирательств, вины или прочих обстоятельств — можно просто «признать утратившим силу», и у «ЛНР» будет уже другой «глава». Под дежурное ликование местных коллаборантов.

Источник: petrimazepa.com

Автор: Иван Жеведь

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