Смерть 10-річного хлопчика від голоду на Вінниччині: директорці соццентру вручили підозру

Нагадаємо, 16 грудня на Вінниччині помер десятирічний хлопчик. Його тіло знайшли в будинку, де він проживав разом із матір'ю.

Правоохоронці встановили, що дитина з народження мала інвалідність, а з травня 2025 року припинила відвідувати школу. Хоча стан здоров'я хлопчика погіршувався, його мати не зверталася до медиків.

Експертиза показала, що дитина голодувала щонайменше два місяці перед смертю.

На Вінниччині директорка центру соціального обслуговування отримала підозру через смерть від голоду десятирічного хлопчика.

За день до трагедії її підлегла склала акт про відвідування, де про стан дитини "прозвітували" лише зі слів матері, повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

У серпні 2025 року посадовиця призначила соціальний супровід хлопчику, який через хворобу центральної нервової системи не міг самостійно себе обслуговувати і повністю залежав від сторонньої допомоги. Через свій стан дитина потребувала спеціального медичного нагляду.

Одна з працівниць центру мала відвідувати родину, оцінювати стан хлопчика, а також вжити заходів для його вилучення, якби здоров'я дитини погіршилося або її життю та здоров'ю загрожувала б небезпека. Втім, замість візитів працівниця телефонувала матері.

"Працівниця обмежувалась переважно спілкуванням з матір'ю хлопчика телефоном або під час зустрічі в кабінеті та на підставі цього складала акти відвідування.

Від серпня по грудень складено 14 актів, останній – від 15 грудня, тобто в переддень смерті дитини, де стан хлопчика записаний зі слів матері", – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі вважають, що керівниця не проконтролювала, як підлегла виконувала свої обов'язки, і це призвело до смерті дитини. Жінці повідомили про підозру за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу – службова недбалість.

Посадовиці загрожує до восьми років увʼязнення, штраф і позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

"Це остання підозрювана у справі [...] У цій справі відповідатимуть усі, хто мав обов'язок захистити дитину, але не зробив цього. Серед підозрюваних: мати хлопчика, провідна фахівчиня служби соцзахисту, сімейна лікарка та директорка центру соціального обслуговування.

Усі відповідальні дорослі знали, в яких умовах перебуває дитина. Усі бачили, що її стан стрімко погіршується. Але замість реальної допомоги були байдужість, формальність і бездіяльність", – написав генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Джерело: pravda.com.ua

