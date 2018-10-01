Смерть активиста в Эсхаре: фирму, которую обвиняли в загрязнении экологии, переписали на жителя «ЛНР» - ХАЦ

Фирму, которую погибший в Эсхаре активист Николай Бычко обвинял в загрязнении окружающей среды, переписали на жителя с оккупированной территории ООО «АВА Сервис 2017» города Ровеньки Дмитрия Тищенко.

Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр.

По информации активистов организации, среди основателей был брат бывшего поселкового головы Эсхар.

Об этом активистам ХАЦ стало известно из Единого реестра юридических и физических лиц.

Напомним, что 5 июня в лесу под Чугуевом нашли тело накануне пропавшего 23-летнего местного активиста Николая Бычко.

По данным правозащитника Романа Лихачева, Николай Бычко много внимания уделял вопросам экологии, неоднократно поднимал вопрос загрязнения местных водоемов промышленными предприятиями, в частности, ООО «АВА СЕРВИС 2017».

Как сообщили в ХАЦ, по выявленным фактам нарушений вместе с инициативной группой Николай Бычко добился создания экологической комиссии.

По данным сайта «Прозорро», ООО «АВА Сервис 2017» без проведения открытых торгов получило три подряда от Эсхаровского поселкового совета на общую сумму более полумиллиона гривен.

Речь идет о реконструкции первичных отстойников на очистных сооружениях и реконструкцию канализации.

Учредителями ООО «АВА Сервис 2017» является Максим Бабиев, Анжела Бондарчук, Виталий Крамчанинов, Сергей Легкошерст.

По данным ХАЦ, последний является братом поселкового головы Эсхар Анатолия Легкошерста.

Активисты антикоррупционного центра отмечают, что договоры подписали, несмотря на явный конфликт интересов.

Как сообщалось, через несколько дней после смерти Николая Бычко Легкошерст сложил с себя полномочия председателя поселкового совета, но через некоторое время решил восстановиться в должности через суд.

Агентство Телевидения Новости