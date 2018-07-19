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Смерть ребенка от истощения: суд отказался восстанавливать в должности руководителя соццентра

Смерть ребенка от истощения: суд отказался восстанавливать в должности руководителя соццентра

Апелляционный суд Харьковской области поддержал решение об отстранении от должности руководителя Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Новобаварского района Елены Таркиной.

На заседание сама Таркина не явилась. Как объяснил адвокат Андрей Костяной, его подзащитная находится на стационарном лечении.

Прокурор Алина Горобец подчеркнула, что Таркина своей вины не признает, поэтому, будучи восстановленной в должности, может допустить аналогичный случай.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что непризнание вины не является обстоятельством для отстранения от должности.

О подозрении в халатности, повлекшей тяжкие последствия, Таркиной сообщили 20 июня, а 10 июля ее отстранили от должности. По информации следователя, он не может завершить досудебное расследование, так как подозреваемая на больничном.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик, также по этому эпизоду в суде слушается дело руководителя Службы по делам  детей Новобаварского района.

Напомним, что в прошлом сентябре общественность всколыхнула новость: в Новобаварском районе трехлетний малыш умер от истощения. Вес ребенка был ниже нормы в три раза. Неоднократно судимого отца подозревают в нанесении побоев, а мать – в невыполнении родительских обязанностей. Руководитель соццентра же, как установило следствие, могла предотвратить гибель ребенка, если бы отреагировала на ситуацию в проблемной семье должным образом.

Автор: Елена Нагорная

Источник: www.objectiv.tv

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