Смерть трехлетнего ребенка. Родители оказались в тюрьме

Наталью Лебеденец берут под стражу прямо в зале суда. Как обычно женщина прячет лицо, говорит, что боится за свою жизнь.

После того, как история о ее трехлетнем сыне, который умер от голода и побоев, получила огласку, ей стали угрожать, жалуется подсудимая.

Сегодня Октябрьский суд назначил наказание родителям, которых обвиняли в пытках трехлетнего сына.

Призначити Політикіну остаточне покарання у вигляді 10-ти років позбавлення волі. Початок строку покарання Політикіну рахувати з 27 вересня 17-го року. Призначити Лебеденець Наталі Вікторовні остаточне покарання у вигляді 8-ми років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили по відношенні Лебеденець Наталі Вікторовни, 91-го року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі харківський слідчій ізолятор, взявши її під варту в залі суду негайно

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Тогда трехлетнего мальчика в состоянии тяжелого физического истощения и с многочисленными телесными повреждениями «скорая» привезла в больницу. А утром, не приходя в сознание, малыш умер.

По заключению экспертов, смерть наступила в результате физического и психологического насилия, а также голода. Все это имело характер особого истязания и продолжалось более года, подчеркнули специалисты.

Во время объявления всех этих выводов находясь на скамье подсудимых отец ведет себя довольно спокойно и только во время оглашения приговора начинает заметно нервничать.

- Ви так спокійно слухали, коли зачитували травми, які були у вашої дитини, у вас це взагалі ніяких емоцій не викликало? – Давайте без комментариев, хорошо? – А почему? – Нема желания разговаривать

Как установили следователи, после очередного избиения в августе 2017-го у мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Тогда малыш перестал ходить. Впрочем, вместо того, чтобы отвезти его в больницу, 31-летний мужчина продолжал истязать ребенка.

В результате пыток у маленького Максима появилась еще и тяжелая черепно-мозговая травма. В совокупности с длительным голоданием организм ребенка не выдержал издевательств - малыш впал в кому, рассказали прокуратуре.

До судебного приговора отец погибшего малыша находился под стражей.

Мать, которая на тот момент была беременной, а потом родила ребенка - под домашним арестом.

Александр Беляев, прокурор

Відповідно до міри покарання батьку надано максимальну міру, матері 8-м років позбавлення волі. З огляду на всі обставини. Можна сказати, що вирок достатньо-таки суворий. Батько бив дитину - за це судом винесено окреме судження, щодо матері, я вважаю, це є сурозмірне ступені від вини покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк 00.15 ))

Дядя погибшего Максима, который проходит по делу как потерпевший, рассказывает, что решением суда удовлетворен. Впрочем, подчеркивает он, просил сестре меньший срок. И добавляет, что видит в случившемся и свою вину

Виталий Неманихин, дядя погибшего мальчика, пострадавший

Я чувствую себя виноватым, что очень плохо добивался. Надо было действительно выбивать окна, выбивать двери. Как-то сам пострадал бы, ну ничего, я виноват тоже, конечно, в том, что произошло. Я надеюсь, что малой простит меня

Сейчас начался судебный процесс по делу в отношении директора центра соцслужб, которая подозревается в халатности, приведшей к гибели ребенка.

Агентство Телевидения Новости