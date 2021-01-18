Смертельное ДТП на островке безопасности: новые подробности

Полиция задержала водителей - участников смертельного ДТП в Слободском районе Харькова, которое произошло 16 января. Напомним, около 11:00 автомобиль "Мазда" под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по ул. Южнопроектной в направлении пр. Гагарина.

В это время в него въехал автомобиль КИА Optima, который двигался на запрещающий сигнал светофора по пр. Гагарина со стороны пр. Льва Ландау. В результате столкновения автомобиль КИА, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности, где в это время находилась женщина-пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчины прошли освидетельствование - алкоголя в их крови не обнаружено. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник: sq.com.ua

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