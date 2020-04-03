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Смертельное ДТП на Сумской: суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову

Смертельное ДТП на Сумской: суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову

Верховный Суд оставил в силе приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого в октябре 2017 года погибли 6 человек.

Рассмотрев кассационные жалобы защитников Елены Зайцевой и Геннадия Дронова сегодня в судебном заседании, коллегия Кассационного суда Верховного Суда Украины оставила их без удовлетворения, а приговор – без изменения, оставив осужденным наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Заседание продолжалось более двух часов в режиме видеоконференции.

Онлайн-трансляция судебного заседания по рассмотрению кассационных жалоб защитников опубликована на Ютуб-канале портала Судебная власть Украины.

Как ранее сообщалось, Зайцева от участия в заседании отказалась, Дронов же участвовал в судебном заседании сегодня по видеосвязи.

Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Полный текст постановления суд объявит 8 апреля 2020 в 16:00.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, зайцева

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