Смертельное ДТП на Сумской: Зайцевой в суд вызвали "скорую"

Сегодня, в Киевском райсуде Харькова должно состояться очередное судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого 6 человек погибли и пятеро пострадали.

В суд доставили подсудимых, однако в зал судебных заседаний конвойные завели только одного из подсудимых – Геннадия Дронова.

Елена Зайцева в зале заседаний не появилась.

По информации, предоставленной конвойным ее адвокату Юлии козырь, Зайцева не может идти, сама.

Адвокат ходатайствовала в суде о вызове медиков скорой помощи.

В судебном заседании объявлен перерыв для приезда медиков для подсудимой.

Агентство Телевидения Новости