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Смертельное ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина: судья по делу заявила о самоотводе

Смертельное ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина: судья по делу заявила о самоотводе

Судья по делу о смертельном ДТП, которое произошло 26 октября прошлого года на проспекте Гагарина с участием несовершеннолетнего водителя автомобиля «Инфинити» Николая Харьковского, заявила о самоотводе.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на руководителя аппарата суда Александра Воронина.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

«Судья Янцовская заявила о самоотводе. Сейчас решается вопрос о том, кто будет рассматривать дело», — рассказал он.

Ранее судья Янцовская уже рассматривала дело о стрельбе в супермаркете «Таврия-В» в ноябре 2019 года, где Николай Харьковский, тогда еще 14-летний, был обвиняемым. За нанесение телесных повреждений средней тяжести его приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, 26 октября 2021 около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​г. Харькове произошло столкновение автомобиля «Шевроле Авео», которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля «Инфинити» под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель автомобиля «Шевроле Авео» погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и три пассажира «Инфинити», а именно: двое 19-летних мужчин и 16-летняя девушка — были доставлены в больницу. 

Обвинительный акт в отношении подростка по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего и заведомо ложного сообщения о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.383 УК Украины) направлен в Киевский районный суд г. Харькова.

Водителю «Инфинити» грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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