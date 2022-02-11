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Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: ГБР расследует попытку фальсификации дела

Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: ГБР расследует попытку фальсификации дела

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ).

Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что Бюро немедленно отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства.

«Все без исключения расследование должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не «назначало» виновных, даже из-за общественного давления», — отметил он.

Также Сухачев добавил: «Могу заверить – все производства будут тщательно расследованы и настоящие виновники будут привлечены к ответственности».

Как известно, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода — мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в полицию Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода авто.

Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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