Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: ГБР расследует попытку фальсификации дела
Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ).
Директор ГБР Алексей Сухачев подчеркнул, что Бюро немедленно отреагировало на попытки фальсификации резонансного уголовного производства.
«Все без исключения расследование должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не «назначало» виновных, даже из-за общественного давления», — отметил он.
Также Сухачев добавил: «Могу заверить – все производства будут тщательно расследованы и настоящие виновники будут привлечены к ответственности».
Как известно, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода — мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.
Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в полицию Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода авто.
Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.