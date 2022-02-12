Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: Генпрокурор призвала бизнесмена вернуться в Украину

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала бизнесмена Александра Ярославского вернуться в Украину, чтобы исключить все возможные инсинуации по поводу резонансного смертельного ДТП в Харьковской области с участием его кортежа.

Об этом заявила Венедиктова сегодня, 12 февраля, во время брифинга в Харькове.

«Для того, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, вот сейчас как раз и правильно будет обратиться к господину Александру Владиленовичу: если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, справедливо, я вам обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, но давайте не будем делать по обычному уголовному делу какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину. Я вам обещаю, что все будет по закону, все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия», — сказала она.

Также Генпрокурор отметила, что это странно, когда человек, который накануне признался в том, что сбил пешехода, не пришел на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

«Действительно есть тот факт, что кортеж господина Ярославского насмерть сбил человека. Действительно очень удивительны те факты, которые происходили потом: появляется человек, берет на себя всю вину, готов идти в суд на меру пресечения, а потом исчезает», — сказала Венедиктова.

Также она пообещала, что Офис генпрокурора проведет полноценное расследование в отношении сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, 9 февраля около 23 часов в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль сбил пешехода — 36-летнего местного жителя. В результате ДТП пешеход погиб.

Водитель сбившего мужчину авто не остановился и покинул место аварии. Утром в полицию Харьковской области обратился мужчина, который утверждал, что был за рулем данного авто.

По данным ГБР, полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Вчера, 11 февраля, Киевский районный суд должен был избрать меру пресечения мужчине, однако он в суд не явился. По информации представителя пресс-службы прокуратуры Дмитрия Чубенко, мужчина перестал выходить на связь и в случае необходимости может быть объявлен в розыск.

Агентство Телевидения Новости