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СМИ назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

СМИ назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

За отравленным в нынешнем году экс-шпионом ГРУ Сергеем Скрипалем следили как минимум с 2014 года не только «Александр Петров» и «Руслан Боширов», но и еще как минимум один человек, о котором скоро расскажет Скотленд-Ярд. Об этом сообщает Чешская общественная радиокомпания.

«Похоже, что у россиян был отряд, который наблюдал за Скрипалем задолго до покушения на убийство», – цитирует радиокомпания неназванного источника.

По данным «Фонтанки», речь идет о 45-летнем Сергее Федотове. В январе-феврале 2014 года он совершил путешествие в Чехию одновременно с Александром Петровым. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон – в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними.

Сообщается, что у Федотова нет оформленной недвижимости, транспорта и мобильных телефонов, страниц в соцсетях.

Ранее сообщалось, что предполагаемые сотрудники ГРУ России Анатолий Чепига и Александр Мишкин в 2014 году следили за бывшим российским шпионом Сергеем Скрипалем во время его визита в Чехию.

Источник: inforesist.org

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