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Сьогодні суд оголосить вирок міському голові Тернополя Сергію Надалу у справі про завеликі премії

Сьогодні суд оголосить вирок міському голові Тернополя Сергію Надалу у справі про завеликі премії

Слухання у Тернопільському міськрайонному суді почалися 17 квітня, засідання тривало 2,5 години.

Суддя розглянула усі матеріали справи, Надал і його адвокат надали власні пояснення. Прокурор вимагала для міського голови штраф у 6 800 гривень.

**На початку квітня НАЗК склало на Сергія Надала протокол через виписування міським головою премій самому собі починаючи з 2021 року. Розмір винагороди міг сягати 250% від основної зарплати.

У міській адміністрації стверджували, що Надал не має повноважень виписувати премії самому собі, їх встановлює спецкомісія. А від призначених виплат міський голова "відмовився".

Джерело: https://t.me/znua_live/89004

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