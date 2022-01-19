Сотрудник патрульной полиции получил 5 лет за ДТП с двумя пострадавшими

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным патрульного полицейского по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что 19 марта 2020 года 21-летний сержант патрульной полиции, находясь вне службы, ехал по Московскому проспекту. В салоне автомобиля Opel Tigra под управлением полицейского находились трое его коллег.

Двигаясь со скоростью более 100 км/ч, патрульный пытался проехать между двумя другими автомобилями и в результате столкнулся с одним из них. От удара автомобиль ВАЗ 2104 столкнулся с грузовиком Volvo.

После столкновения Opel Tigra съехал вылетел с проезжей части, в результате чего 24-летняя сотрудница полиции получила тяжелые телесные повреждения и в дальнейшем первую группу инвалидности.

Кроме того, пострадал и водитель автомобиля ВАЗ 2104, мужчиа получил телесные повреждения средней степени тяжести.

В суде патрульный свою вину признавал частично, однако прокурор доказал, что полицейский грубо нарушил ПДД Украины, в результате чего потерпевшая получила травмы, которые привели к инвалидности. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевших моральный и материальный ущерб на сумму 475 тысяч гривен.

После вынесения приговора патрульный заключен под стражу в зале суда.

Досудебное расследование проводили следователи Территориального управления ДБР, расположенного в г. Полтаве. Приговор суда вступит в законную силу после истечения сроков на его апелляционное обжалование.

Агентство Телевидения Новости