Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:29
Просмотров: 117

Сотрудник петербургского НИИ устроил поножовщину в Антарктиде

Сотрудник петербургского НИИ устроил поножовщину в Антарктиде

В Петербурге суд отправил под домашний арест инженера российской антарктической станции «Беллинсгаузен», работника НИИ Арктики и Антарктики Сергея Савицкого. По версии следствия, он напал с ножом на своего коллегу во время экспедиции в Антарктиду, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Савицкий якобы хотел убить своего коллегу по антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж. Он напал на него в столовой и один раз ударил ножом в грудь.

«Комсомольская правда» пишет, что причиной поножовщины стал бытовой конфликт между сотрудником НИИ и сварщиком станции. Пострадавший находится в больнице Чили в тяжёлом состоянии, а обвиняемого накануне доставили в Санкт-Петербург.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: россия

Читайте ещё:

Путин готовит страну к большой войне. Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени
Сегодня 07:05    235
Компания российского олигарха не может достроить ТЭС во Вьетнаме из-за санкций
23.10.2018 09:57    134
Санкции в действии: российский бизнес готовится жить без доллара – иноСМИ
22.10.2018 09:15    238
Эксперт «Вести ФМ» обвинил в трагедии в Керчи игру «Дока 2»
22.10.2018 08:17    201
21 октября 1999 года по приказу Путина был нанесен ракетный удар по рынку в Джохаре
22.10.2018 07:19    228
Кремль грозит ответными мерами на выход США из договора РСМД
22.10.2018 06:39    160
20 яхт путинских воров миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот России
20.10.2018 12:00    268
Новосибирская пенсионерка подарила министру верёвку и мыло за прибавку к пенсии
20.10.2018 10:43    211
Росія не піде у наступ на Донбасі, бо не хоче зростання популярності Порошенка перед виборами - спецпредставник США Волкер
20.10.2018 06:44    181
ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно"
19.10.2018 09:57    121
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 