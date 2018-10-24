Сотрудник петербургского НИИ устроил поножовщину в Антарктиде

В Петербурге суд отправил под домашний арест инженера российской антарктической станции «Беллинсгаузен», работника НИИ Арктики и Антарктики Сергея Савицкого. По версии следствия, он напал с ножом на своего коллегу во время экспедиции в Антарктиду, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Савицкий якобы хотел убить своего коллегу по антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж. Он напал на него в столовой и один раз ударил ножом в грудь.

«Комсомольская правда» пишет, что причиной поножовщины стал бытовой конфликт между сотрудником НИИ и сварщиком станции. Пострадавший находится в больнице Чили в тяжёлом состоянии, а обвиняемого накануне доставили в Санкт-Петербург.

Источник: breakingmad.me

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