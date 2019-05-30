Спеціальні та правоохоронні служби України, Франції та Польщі блокували діяльність міжнародного наркоугруповання (ВІДЕО)

Служба безпеки України, Національна жандармерія Французької Республіки, Центральне бюро з розслідувань поліції Республіки Польща під егідою Європолу та Євроюсту припинили діяльність міжнародного організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалось на контрабанді наркотиків.

Правоохоронці встановили, що до складу групи входило одинадцять осіб. Зловмисники переправляли з Франції через Польщу в Україну лікарський засіб «Субутекс», який містить наркотик бупренорфін. За оперативною інформацією, вподовж року наркоугруповання переправило на територію України сто п’ятдесять тисяч пігулок на суму сорок мільйонів гривень за цінами «чорного ринку».

Прибутки від незаконної діяльності дозволили ключовим особам угруповання придбати позашляховики престижної марки, що використовувалися як корпоративний знак належності, квартири в найкращих районах міст проживання фігурантів, інше вартісне майно.

Спецоперація із припинення діяльності наркоугруповання стартувала в Україні із затримання оперативниками СБУ в прикордонному пункті «Рава-Руська» одного із співучасників угруповання з сімома тисячами пігулок нарковмісного препарату. Відразу після цього правоохоронці Франції та Польщі почали затримувати спільників на своїй території.

Цього ж дня Національна жандармерія Французької Республіки затримала в Марселі п’ятьох громадян за пошук, придбання та збут українським фігурантам провадження нарковмісних таблеток «Субутекс». Одночасно Центральне бюро з розслідувань поліції Республіки Польща затримало на своїй території трьох громадян України, які створили та утримували «перевалочну базу», що використовувалася для зміни зловмисниками транспорту і маршрутів доставки, приховування наркотиків в упаковках товарів широкого вжитку.

На продовження спецоперації співробітники Служби безпеки України провели низку обшуків у фігурантів провадження, внаслідок яких вилучено зброю та частину пігулок з попередніх контрабандних поставок. Також затримано організатора та двох співучасників злочинного угруповання.

Трьом затриманим на території України зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочинів передбачених статтями 305 і 307 Кримінального кодексу України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У подальшому передбачається екстрадиція до України інших учасників міжнародного наркоугруповання.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області за сприяння Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби України.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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