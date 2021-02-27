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Спецслужби Росії вербують мешканців окупованих територій до приватних військових компаній

Спецслужби Росії вербують мешканців окупованих територій до приватних військових компаній

Після підготовки в РФ вони беруть участь у бойових діях у багатьох країнах світу

Під час вербування до приватних військових компаній (далі – ПВК) представники спецслужб країни-агресора пропонують бойовикам 1 та 2 армійських корпусів (Донецьк та Луганськ відповідно) та мешканцям тимчасово окупованих територій України зарплату в розмірі 5 тисяч доларів США на місяць, пільги учасників бойових дій та пенсійне забезпечення після трьох років служби у ПВК.

За інформацією воєнної розвідки України, сьогодні бойовики російських ПВК з тимчасово окупованих територій України залучаються до участі у бойових діях у Лівії та Сирії.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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