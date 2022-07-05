Справа чоловіка, який допомагав росіянам в окупованій Бучі, пішла до суду

Під час окупації Бучі місцевий житель допомагав ворогу краще облаштовувати вогневі позиції, тепер на нього чекає суд.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Телеграмі.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідством встановлено, що громадянин України з 26 лютого по 31 березня 2022 року під час окупації збройними силами рф міста Буча Київської області перейшов на бік ворога. Він надавав інформацію російським військовим підрозділам про обстановку в окупованому місті і супроводжував їх під час патрулювання.

«Також обвинувачений знаходив для ворога вигідні вогневі позиції з метою їх облаштування та подальшого знищення військовослужбовців Збройних Сил України. Обвинувачений проводив проросійську пропаганду серед жителів окупованого міста, здійснював психологічний та фізичний вплив на місцевих мешканців, щоб придушити можливий опір з їхнього боку військовослужбовцям збройних сил країни-агресора», - наголошує ОГП.

У відомстві додають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось Головним слідчим управлінням Нацполіції за оперативного супроводження Департаменту карного розшуку НПУ.

Источник: ukrinform.ua

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