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«Справа Держінвестпроекту»: брата ексголови підозрюють в легалізації коштів шляхом придбання понад 700 земельних ділянок

«Справа Держінвестпроекту»: брата ексголови підозрюють в легалізації коштів шляхом придбання понад 700 земельних ділянок

26 травня 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва САП повідомили рідному брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (далі — «Держінвестпроект») про підозру у створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Дії особи кваліфіковано за ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України. Це – другий близький родич ексголови «Держінвестпроекту», задіяний в корупційній схемі з заволодіння коштами, виділеними на реалізацію національних проєктів.

Слідство встановило, що впродовж 2012-2014 рр. «Державна інвестиційна компанія», що перебувала у сфері управління «Держінвестпроекту», надала 259,2 млн грн позик двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022». Ці компанії, як згодом встановить слідство, мали ознаки фіктивності та були підконтрольні керівництву «Держінвестпроекту».

Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках закордонних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат колишнього голови «Держінвестпроекту».

Згодом, ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, які впродовж 2013-2015 рр. скупили в громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 Га.

У липні 2020 року на зазначені земельні ділянки за клопотанням НАБУ та САП ВАКС наклав арешт.

У зв’язку із тим, що місце перебування підозрюваного брата ексголови «Держінвестпроекту» не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України (залишено повідомлення про підозру за місцем його реєстрації та ЖЕУ).

НАБУ та САП встановлюють інших учасників злочинної організації. В тому числі триває комунікація з компетентними органами Панами щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишнього голови «Держінвестпроекту», якого Генеральна прокуратура екстрадувала з Панами у 2017 році на таких умовах, за яких НАБУ і САП наразі не можуть йому повідомити про підозру попри зібрану доказову базу.

Нагадаємо, що в травні 2019 року НАБУ та САП закінчили розслідування за обвинуваченням 10 осіб у заволодінні 250,2 млн грн, виділених на реалізацію національних проєктів. На той момент слідство мало докази легалізації коштів, виведених із «Держінвестпроекту», через переведення їх на рахунки компаній-нерезидентів, придбання гвинтокрила «Robinson R44» та літака «Viper SD 4», якими користувався колишній керівник «Держінвестпроекту». Скерувавши справу до суду, детективи НАБУ продовжували досліджувати ланцюг легалізації коштів і згодом віднайшли докази легалізації коштів через придбання 700 земельних ділянок.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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