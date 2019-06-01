Справа Гандзюк: суд дозволив Мангеру пересуватися Херсонщиною з електронним браслетом

Владислава Мангера також зобов’язали здати на зберігання паспорт й інші документи, які дозволяють виїзд за кордон

Шевченківський районний суд Києва дозволив голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якому інкримінують замовлення нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, пересуватися в межах Херсонської області з електронним браслетом. Як повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, суд ухвалив таке рішення 31 травня, продовживши запобіжний захід Мангеру до 1 липня.

«Проте клопотання прокурора було задоволено частково, оскільки суд дозволив підозрюваному переміщатися в межах Херсонської області. При цьому Мангер зобов’язаний прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою у визначений час, а у разі зміни місця проживання – повідомляти їм про це», – написав Лисенко у Facebook.

За його словами, Мангера також зобов’язали здати на зберігання паспорт й інші документи, які дозволяють виїзд за кордон, і носити електронний засіб контролю.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

Мангер причетність до злочину відкидає.

Источник: radiosvoboda.org

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