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Справа Каті Гандзюк

Справа Каті Гандзюк

Прокуратура просить для Владислава Мангера та Олексія Левіна по десять років ув’язнення — медіапроєкт "Ґрати".

Сьогодні суддя Юлія Іваніна оголосила початок дебатів у резонансній справі. Прокурор Андрій Синюк просив суд визнати винними ексглаву Херсонської облради Мангера та помічника депутата цієї облради Левіна.

За версією слідства, Мангер є замовником жорстокого вбивства активістки з використанням сірчаної кислоти. Організувати напад допоміг Левін, який раніше вже був судимий за розбій і замовні вбивства.

Обидва не визнають провину та мають виступити у суді 15 травня.

Джерело: https://t.me/znua_live/92340

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